Teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'i oturtan Siyah-Beyazlılar gelecek sezon kadroda büyük revizyona gitmeyi planlıyor. Kara Kartal maaş bütçesinde de büyük bir daralmaya gidecek.

Kadrodaki yıldız isimleri ve yüksek maaş alan oyuncular ile yolları ayırmayı planlayan Siyah-Beyazlılar genç ve gelecek vaat eden futbolcuların peşine düştü... Ismael ile büyük bir ivme yakalayan Kartal'ın Rumen yıldızla temas kurduğu belirtildi.

Beşiktaş 'ın Romanya futbolunun gelecekteki en önemli yıldızlarından Octavian Popescu ile ilgilendiği iddia edildi... FCSB'de forma giyen 19 yaşındaki sol kanat oyuncusunun da Süper Lig 'e gelmeye istekli olduğu belirtildi.

Galatasaray 'ın da bir dönem gündemine gelen Popescu'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan genç yetenek 2 kez de milli takım forması giydi.

Bu sezon 32 karşılaşmada forma giyen Octavian Popescu, 8 gol atarken 4 de asiste imza attı. 2020 yılında 50 bin Euro değeri olan Popescu son dönemde müthiş bir yükselişle Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatini çekti.

Kariyerinde 66 maça çıkan, 12 gol ve 12 asist üreten genç yıldıza Beşiktaş'ın yanı sıra Almanya ve Fransa Ligi ekiplerinin de ilgisi olduğu iddia edildi. (Takvim)