Beşiktaş , teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası takımın başına altyapıdan Önder Karaveli'nin geçmesiyle çıkış trendi yakalamıştı. Ancak özellikle son 3 maçta gol bölgelerinde etkisiz kalan siyahbeyazlı ekip, 6 puanı çimlere gömerek Süper Lig 'de 8. sıraya kadar geriledi. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor deplasmanında alınan beraberlikle moralleri iyice bozulan Beşiktaş, bugün Vodafone Park'ta düşme potasında yer alan Altay'ı konuk edecek.

TEKNİK EKİBİN SIKINTISI BÜYÜK

Kartal, alt sıralardan kurtulmak isteyen rakibiyle yapacağı mücadeleyi kazanıp yeni bir serinin başlangıcını gerçekleştirmeyi hedefliyorlar. Ancak eksiklerin çokluğu ve takımın yaşadığı motivasyon kaybı teknik heyeti düşündürüyor. Önder Karaveli hafta içinde yapılan idmanlarda bu iki nokta üstünde dururken, oyuncularından son vuruşlarda daha dikkatli olmalarını istedi.

GÜVEN YALÇIN'A FIRSAT DOĞDU

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe Önder Karaveli'nin gelişi sonrası aldığı süre iyice azalan Güven Yalçın, Michy Batsuayi'nin yokluğunda takımın gol ümidi olacak. 23 yaşındaki futbolcunun, ortaya başarılı bir performans koyması halinde önümüzdeki haftalarda daha fazla oynama şansı bulması bekleniyor. Son 22 resmi maçta 658 dakika süre alan Güven Yalçın, 4 gol kaydederken, 3 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA TOPLAM 6 EKSİK VAR

Beşiktaş, Altay karşılaşmasında çeşitli nedenlerle çok sayıda as oyuncusundan yararlanamayacak. Siyahbeyazlı ekipte sakatlıkları devam eden Mert Günok, Kevin N'Koudou, Rıdvan Yılmaz, Miralem Pjanic ve Cyle Larin takımdaki yerlerini alamayacak. Ayrıca sarı kart cezalısı olan Belçikalı golcü Michy Batshuayi de bugün forma giyemeyecek.

Beşiktaş ligde 83 kez karşılaştığı Altay'ı 43 defa yenerken, 16 mağlubiyet ve 24 beraberlik aldı. Kartal, İstanbul'daki maçlarda ise 27 galibiyet, 4 yenilgi ve 10 beraberlik elde etti. (Sabah)