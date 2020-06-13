Beşiktaş Süper Lig'de Antalyaspor'a 2 kez kaybetti
Ligde ilk kez Antalya’ya kaybetti Siyah-Beyazlılar, Akdeniz temsilcisiyle, birini cezası sebebiyle Eskişehir’de yaptığı iç sahadaki 23 karşılaşmanın 18’inde sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 kez rakibine yenildi, 3 defa da berabere kaldı.
Beşiktaş, iç sahadaki maçlarda Kırmızı-Beyazlılar’ın filelerini 48 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul’d a yapılan maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, Süper Lig’de Beşiktaş’a Vodafone Park’ta ilk yenilgiyi yaşatan takım olmuştu.