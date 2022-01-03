Beşiktaş, Süper Kupa hazırlıklarına başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının uygulandığı çift kale maçın ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Turkcell Süper Kupa finali için bugün saat 15.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Katar’a gidecek. Beşiktaş , final maçı öncesi son çalışmasını yarın saat 19.00’da gerçekleştirecek.