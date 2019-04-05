Beşiktaş, Süleyman Seba’nın doğum gününü unutmadı

Siyah-beyazlı kulüp, onursal başkan Süleyman Seba’nın 93. yaş gününü kutladı.

05 Nisan 2019, Cuma 10:58
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Beşiktaş, Süleyman Seba’nın doğum gününü unutmadı

 Beşiktaş Kulübü, merhum onursal başkan Süleyman Seba’yı doğum gününde andı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde "Onursal Başkanımız Süleyman Seba’yı 93. yaş gününde saygıyla anıyoruz" başlığıyla yer alan paylaşımda, "5 Nisan 1926 yılında Hendek’te dünyaya gelen, Beşiktaşımıza hem futbolcu hem de başkan olarak uzun yıllar boyunca hizmet eden, sayısız başarıya imzasını atan, beyefendi kişiliğiyle taraflı tarafsız tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan onursal başkanımız Süleyman Seba’yı 93. yaş gününde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kulübünün Twitter hesabında ise "İyi ki doğdun, her zaman kalbimizdesin" başlığıyla bir video paylaşıldı.

Siyah-beyazlı kulüpte uzun yıllar başkanlık yapan Seba, 13 Ağustos 2014’te vefat etmişti.

AA

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