Beşiktaş stoperini buldu: Mbemba

Kartal, Porto’nun 24 yaşındaki Kongolu stoperi Chancel Mbemba ile anlaştı. Portekiz ekibine 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

02 Ocak 2019, Çarşamba 08:15
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Beşiktaş stoperini buldu: Mbemba

Belçika basını, Beşiktaş’ın transferini resmen duyurdu. Voetbalkrant.com, daha önce Anderlecht ve Newcastle United forması giyen oyuncuyla Siyah-Beyazlılar’ın anlaştığını duyurdu.

Porto’da forma giyen ancak bu sezon beklediği şansı bulamayan Chancel Mbemba bütün kulvarlarda sadece 4 maçta görev aldı. Beşiktaş’ın bu transfer için Porto’ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, oyununun ise 4 yıllık mukavele imzalayacağı öne sürüldü.

Galatasaray'a 2 gol attı

Belçika basını eski kulübü Anderlecht’in geri almak için girişimlerde bulunduğu Mbemba konusunda, Porto kulübünden böyle bir cevap aldığını da vurguladı. 1.82 boyundaki oyuncu 2018’de İngiltere’den Porto’ya gelmişti. Kongolu, Anderlecht’in, Galatasaray'ı 2014’te 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada, 2 gol atmıştı. (Akşam)

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