Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın sol stoper isteği, Beşiktaş’ın birinci gündemi. Hazırlanan geniş listenin başına Martins İndi’yi yazan ancak kulübü Stoke City’yle anlaşamayan Siyah-Beyazlılar, geçen sezon Premier Lig’den düşen Huddersfield’ın stoperi Terence Kongolo’ya yöneldi. F.Bahçe’nin ilgilendiği Zanka’nın takım arkadaşı olan 25 yaşındaki Hollandalı stoperin kiralanması için görüşmeler başladı.

TAKIMDAN AYRILMAK iSTiYOR

Kongo asıllı Hollandalı geçen sezon 32 maçta 1 gol attı. Kongolo da 2. Lig’de (Championship) oynamak istemediği için gelen teklifleri değerlendiriyor. Birçok talibi olan başarılı oyuncunun 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kongolo da Transferde aceleci davranmayan Siyah-Beyazlı ekibin, Avusturya kampının ardından tüm girişimlerini sonuçlandırması bekleniyor. Abdullah Avcı, stoper eksiğini tamamlayarak sezon girmeyi istiyor.

ALTERNATiFi HAZIR DURUMDA

Kongolo transferinde bir sonuç alınamazsa Siyah-Beyazlılar, Boyd’un eski takımı Guimaraes’ten Pedrao ile görüşmeye başlayacak. Boyd’un bu transferde yetkili olacağı da belirtildi. 2017-18 sezonunda 2 milyon euroya Guimaraes’e transfer olan 1.90 boyundaki 26 yaşındaki stoperin kulübüyle sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. Siyah-Beyazlı Yönetim iki isimden birini kadroya katmayı planlıyor.

Kaynak: Akşam