Beşiktaş Stefano Okaka transferinde sona geldi

Beşiktaş forvet transferinde son düzlüğe girdi. Huddersfield forması giyen Steve Mounie için anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan Fernando Llorente'den de yanıt alamayınca Stefano Okaka için girişimlerini hızlandırdı. Okaka'nın kulübü Watford'la el sıkışan Kartal, oyuncu ile de detaylar üzerinde görüşüyor. Nijerya asıllı İtalyan golcüyü satın alma opsiyonlu kiralama yoluyla kadrosuna katacak olan Beşiktaş'ın bu transferi bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor. Siyahbeyazlı yönetim, Okaka'da son dakika sorunu yaşarsa rotasını eski forveti Vincent Aboubakar'a çevirecek. Sağlık raporları detaylı olarak incelenen Kamerunlu golcüye daha önce maç başı üzerinden teklif götürülmüştü. Porto'nun B takımı ile maçlara çıkan 27 yaşındaki Aboubakar'ın da Beşiktaş'a geri dönmek istediği öğrenildi.

Futbol kariyerinde kulüp takımlarıyla 272 resmi maça çıkan Okaka bu karşılaşmalarda 57 gol attı.

(Sabah)