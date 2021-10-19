UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’u konuk eden Beşiktaş , Süper Lig’deki Medipol Başakşehir karşılaşmasına göre bu mücadeleye 5 farklı isimle çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir karşısında ilk 11’de oynattığı Mert Günok, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup’u Sporting Lizbon karşısında yedek soyundurdu.

Medipol Başakşehir maçında şans bulan Atiba Hutchinson sakatlığı nedeniyle Sporting Lizbon karşısında kadroda yer alamadı. Son lig maçında görev yapan Güven Yalçın ise UEFA listesinde bulunmaması nedeniyle Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında kadroda yer alamayan isim oldu.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, söz konusu oyuncuların yerine Ersin Destanoğlu, Fabrice N’Sakala, Alex Teixeira, Miralem Pjanic ve Cyle Larin’i ilk 11’de sahaya sürdü.

Pjanic 3 maç sonra kadroda

Sporting Lizbon karşısında ilk 11’de görev yapan Miralem Pjanic, 3 maç sonra kadroda kendisine yer buldu. Sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi’ndeki Ajax maçında forma giyemeyen Pjanic, Süper Lig’de ise Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarını kaçırmıştı.

Teixeria, Avrupa’da ilk maçına çıktı

Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Alex Teixeira, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa kupası maçına çıktı.

Teixeira, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund ve Ajax maçlarında kadroda yer alamamıştı.

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig’de Çaykur Rizespor , Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor karşılaşmalarında oynayamayan Brezilyalı futbolcu, bu sezon 3. kez ilk 11’de şans buldu.

Bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarında aynı şansı yakalayan Teixeira; Gaziantep FK, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil oldu.

Ruben Amorim bu sefer teknik direktör olarak Beşiktaş’ın karşısında

Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim, ikinci kez Beşiktaş’a rakip oldu. Futbolculuğu döneminde 2011-2012 sezonunda Braga forması giyen Amorim, Avrupa Ligi 2. turunda iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda görev almıştı. Amorim’in sonradan oyuna dahil olduğu Portekiz’deki ilk maçı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, Amorim’in ilk 11’de şans bulduğu İstanbul’daki karşılaşmadan ise 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Skor üstünlüğünü elinde tutan Beşiktaş, 3. tura yükselme başarısı göstermişti.

Braga formasıyla 2019-2020 sezonunda Beşiktaş’a karşı forma giyen Sporting Lizbon’un santrforu Paulinho, bir kez daha siyah-beyazlı takım karşısında görev aldı. Braga’nın Beşiktaş ile oynadığı iki maçta da ilk 11’de sahada yer alan Portekizli futbolcu, takımının evinde 3-1 kazandığı maçta 2 gol atmıştı.

Beşiktaş, UEFA Gençlik Ligi maçında mağlup

UEFA Gençlik Ligi’nde oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Sporting Lizbon’a 3-1 mağlup oldu.

Ümraniye Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan siyah-beyazlı ekip, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Okan Ağrap’ın kırmızı kart gördüğü karşılaşmada Beşiktaş’ın tek golünü Emirhan Delibaş attı.

İki kulüp yöneticileri yemekte buluştu

Karşılaşma öncesi iki kulüp yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin yanı sıra yöneticiler Adnan Dalgakıran, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan; UEFA Delegesi Olzhas Abrayev, Sporting Lizbon Başkanı Frederico Varandas ile yöneticiler Francisco Salgado Zenha ve Alexandre Ferreira’yı ağırladı.

Çebi, Olzhas Abrayev ile Frederico Varandas’a günün anısına plaket ve Beşiktaş forması takdim etti.

Taraftarlardan büyük destek

Siyah-beyazlı taraftarlar, Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Vodafone Park tribünlerini tamamen dolduran taraftarlar, maçın başından itibaren takımlarına büyük destek verdi.

AA