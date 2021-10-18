Beşiktaş-Sporting maçı öncesi Antonio Adan: Pjanic fark yaratabilir

Sporting Lizbon’un İspanyol kalecisi Antonio Adan, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Beşiktaş 'a konuk olacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk puanlarla tanışmak istediklerini dile getiren Antonio Adan, “Yarınki maçta tek düşüncemiz 3 puanı alabilmek. Gruptaki ilk 2 maçımızda iyi performans sergiledik. Özellikle Dortmund maçında iyi oynadık ancak puan alamadık. Bu maçta gücümüzü ortaya koymak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ OLAN ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DEVAM ETMEK”

Yarın buradan 1 puanla ayrılmalarının kendileri için nasıl bir sonuç olacağı sorulan Adan, “Buradan kesinlikle galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Önemli olan Şampiyonlar Ligi’nde devam etmek. Daha 4 maçımız var. Yarın burada bütün şansımızı kullanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde tecrübe oldukça önemli. Burada daha ileri gidebilmek için tecrübeli isimlere sahip olmak gerekiyor. Genç bir takım olmamız daha çok istememizi sağlıyor. Ajax maçında bunu yapamadık ama Dortmund maçında daha kompakt bir oyun oynadık. Yarın da burada tecrübemizi sahaya yansıtmaya çalışacağız” diye konuştu.

“PJANIC FARK YARATABİLİR”

Yarınki mücadelede kendilerini zorlayacak futbolcular olup olmadığı sorulan Adan, “Pjanic fark yaratabilir. Önemli bir oyuncu ama biz takım olarak bakıyoruz. Bireysel olarak önemli hücum oyuncularına sahipler. Geçen sene de çok iyi bir performans gösterip şampiyon oldular. Dediğim gibi Pjanic fark yaratabilir ama biz oyuncu oyuncu değil genel olarak takıma bakıyoruz” dedi.



