Beşiktaş, Sporting CP maçının hazırlıklarına devam etti

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş , Sporting CP maçının hazırlıklarını, yarın (18 Ekim) saat 16.30’da basına ilk 15 dakikası açık yapacağı idmanla tamamlayacak ve kampa girecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi saat 16.00’da bir basın toplantısı düzenleyecek.