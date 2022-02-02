Galatasaray 'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği ancak zorunlu satın alma maddesi nedeniyle transfer edilemeyen Gedson Fernandes'te mutlu sona ulaşan kulüp Beşiktaş oldu.

Zorunlu satın alma maddesi nedeniyle Galatasaray ile Benfica arasında Transfer görüşmesi durma noktasına gelirken devreye giren siyah beyazlılar yıldız orta saha için Portekiz ekibiyle kesin anlaşmaya vardı.

Beşiktaş Kulübü Galatasaray'ın da peşinde olduğu Gedson ile 5 yıllık sözleşme imzalarken yabancı kontenjanı bulunduğu için Rizespor ile yapılan görüşmeler sonucunda bu oyuncu Rizespor'a kiralandı.

MECBUREN KİRALANIYOR

Hürriyet'e konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, bu sezon devre arasında transfer yapma imkanlarının bulunmadığını ve yabancı oyuncu sayısını düşüremediklerini belirterek "Sezon sonunda 11 futbolcu ile yolları ayıracağız. Kiralık oyuncular gidecek. Ama Batshuayi ile anlaşabiliriz. Gedson ile 5 yıllık imza attık. Gelecek sezondan itibaren Gedson 5 yıl Beşiktaş'ta olacak. Bonservis ücreti konusunda bize olumlu yaklaştılar. Gedson için birçok takım devreye girmişti ama o Beşiktaş'ı tercih etti. Çok mutluyuz" dedi.