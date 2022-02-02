Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'dan transfer ve Gedson fernandes açıklaması
Yılan hikayesine dönen Gedson Fernandes transferinde mutlu sona ulaşan takım Beşiktaş oldu. Galatasaray'ın transferi için büyük uğraş verdiği yıldız orta saha için devreye giren siyah beyazlılar işi bitirdi. Beşiktaş Kulübü Galatasaray'ın da peşinde olduğu Gedson ile 5 yıllık sözleşme imzalarken, yabancı kontenjanından dolayı oyuncunun Rizespor'a kiralandığı öğrenildi. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da konuyla ilgili konuştu.
Galatasaray 'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği ancak zorunlu satın alma maddesi nedeniyle transfer edilemeyen Gedson Fernandes'te mutlu sona ulaşan kulüp Beşiktaş oldu.
Zorunlu satın alma maddesi nedeniyle Galatasaray ile Benfica arasında Transfer görüşmesi durma noktasına gelirken devreye giren siyah beyazlılar yıldız orta saha için Portekiz ekibiyle kesin anlaşmaya vardı.
Beşiktaş Kulübü Galatasaray'ın da peşinde olduğu Gedson ile 5 yıllık sözleşme imzalarken yabancı kontenjanı bulunduğu için Rizespor ile yapılan görüşmeler sonucunda bu oyuncu Rizespor'a kiralandı.
MECBUREN KİRALANIYOR
Hürriyet'e konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, bu sezon devre arasında transfer yapma imkanlarının bulunmadığını ve yabancı oyuncu sayısını düşüremediklerini belirterek "Sezon sonunda 11 futbolcu ile yolları ayıracağız. Kiralık oyuncular gidecek. Ama Batshuayi ile anlaşabiliriz. Gedson ile 5 yıllık imza attık. Gelecek sezondan itibaren Gedson 5 yıl Beşiktaş'ta olacak. Bonservis ücreti konusunda bize olumlu yaklaştılar. Gedson için birçok takım devreye girmişti ama o Beşiktaş'ı tercih etti. Çok mutluyuz" dedi.