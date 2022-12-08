Siyah-Beyazlı kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı, hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Beşiktaş ’ın transfer çalışmalarıyla ilgili olarak son durumu FANATİK'le paylaştı.





İlk olarak öncelik verdikleri bölgeler hakkında konuşan Kazancı, “Şenol hocamız hücum hattını yeterli görüyor. Şu ana kadar bir talepte bulunmadı. Savunma için bazı düşüncelerimiz var. Artur Masuaku, iyi bir oyuncu ancak sakatlığının etkisi sebebiyle o bölgeye güçlü, fizikli bir alternatif olabilir” ifadelerini kullandı. Kulüp hakkında çıkan Caner Erkin iddiası için de konuşan Kazancı, “Caner ve menaceriyle bir temasımız olmadı. Söylentiler nereden çıkıyor bilmiyorum” yorumunu yaptı.





‘Ziyech’in maliyeti yüksek’

Chelsea’nin Faslı yıldızıHakim Ziyech konusunda da görüşünü bildiren Kazancı, “Ziyech’i almamız imkansız gibi. Maliyeti çok yüksek” sözlerini sarf etti. Sofiane Feghouli’le ilgili de konuşan başarılı yönetici, “Feghouli bizzat kendisi arayıp gelmek istediğini iletti. Kaliteli bir futbolcu ama bizim o bölgemiz dolu” ifadelerini kullandı.

'Samet'in F.Bahçe'yle anlaşma üzere olduğunu duydum'

Adana Demirspor’dan Samet Akaydın için çalışmaları hakkında da konuşan Kazancı, “Samet için direkt temasımız olmadı. Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu duydum sadece” dedi.





‘Saiss tarih yazdı’

Takımın Cezayirli yıldızı Ghezzal’ın durumunu yakından takip ettiklerini söyleyen Ceyhun Kazancı, “Rachid Ghezzal, takımdaki yerini ilerleyen dönemde alacak. Amerikan futbolu sporcularında yaşanan bir sakatlık yaşadı. Ayak parmağında kapsül yırtığı oldu. Bin futbolcunun birinde olabilecek bir sakatlık” sözlerini sarf etti. Kazancı, Dünya Kupası’nda yollarına devam eden Weghorst ve Saiss için de, “Dünya Kupası’nda iki tane oyuncusu kalan tek Türk kulübüyüz. Saiss ile konuştum. Çok mutlu, tarih yazdılar. Bizde sadece Galatasaray maçında bir hata yaptı. Başka hatası yok. Sakatlığının önemsiz olduğunu söyledi” açıklamasını yaptı.

‘Cisse’yle profesyonel sözleşme’

Takımın İngiliz yıldızı Dele Alli’den büyük beklentilerinin olduğunu söyleyen Kazancı, “Dele Alli, oyundan çıktığı maçta bile 10 kilometre üstünde koşuyor. Beklentileri karşılamasını bekliyoruz” yorumunu yaptı.U19 Takımı’nda forma giyen ve Antalya kampında yer alan Fildişi Sahilli stoper Badra Cisse’nin potansiyelinin yüksek olmasından söz eden genç yönetici, “Cisse’ye yurt dışından talipler var. Profesyonel sözleşme imzalayıp ardından kiralayacağız” yorumunu yaptı.

Fanatik Özel / Orhan Yıldırım



