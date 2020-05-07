Beşiktaş, sosyal mesafe kurallarına uyarak çalıştı

Beşiktaş, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirdiği hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

07 Mayıs 2020, Perşembe 15:08 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, sosyal mesafe kurallarına uyarak çalıştı

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular Burak Yılmaz, Umut Nayir, Domagoj Vida, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan ve Utku Yuvakuran’ın yer aldığı belirtildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon çalışmasının ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. İdmanın, açma-germe, tam sahada koşu ve kondisyon çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 12.00 ve 15.00’te iki grup halinde yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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