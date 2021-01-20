Yönetim, bu doğrultuda Everton’la sözleşmesi sona eren ve boşta bulunan Oumar Niasse ve Kasımpaşa’yla kontratını fesh etmeye çalışan Fode Koita’yı listesinde tutuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda bir forvet transferi yapmayı planlayan Kara Kartal’ın, Galatasaray’ın da transfer hedefleri arasında yer alan Alexander Sörloth için nabız yokladığı belirtildi. Sezon başında katıldığı RB Leipzig’de beklenen performansı ortaya koyamayan Norveçli golcü için Alman ekibine sezon sonuna kadar kiralama önerisinde bulunacağı kaydedildi. Sörloth, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 gol ve 10 asistle oynamıştı.

Orhan Yıldırım





İlgili Haberler Josef de Souza'dan Galatasaray açıklaması



