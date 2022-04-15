Yeni sezonda daha güçlü bir kadro kurmak için Valerien İsmael'in direktifleri doğrultusunda hareket eden Beşiktaş yönetimi Norveçli golcü Alexander Sörloth için önemli bir hamle yaptı.

Valerien İsmael'in onay verdiği Sörloth için Siyah- Beyazlı kurmaylar, Gedson Fernandes taktiği uygulamaya karar verdi.

Buna göre Beşiktaş, Sörloth'un bonservisini elinde tutan Leipzig'e dikkate değer bir teklifte bulundu. Beşiktaş yönetimi Alman kulübüne 7 milyon Euro tutarında bir para ile birlikte Sörloth'un bir sonraki satışından yüzde 50 pay teklifinde bulundu. Alman yetkililerin bu teklifi değerlendirmek için süre istediği bildirildi.

Eğer Leipzig'li yöneticiler bu teklifi kabul eder, transferde öncelik hakkına sahip olan Trabzonspor , herhangi bir tasarrufta bulunmazsa Norveçli yıldız, önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek.

Bonservisi Leipzig'de olan Alexander Sörloth, şu anda Real Sociedad'da kiralık olarak oynuyor. (Takvim)