Beşiktaş, son maçından 3-0 galip ayrıldı

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Hollanda’nın Enschede kentinin ev sahipliği yaptığı 9. Grup’taki üçüncü ve son mücadelesinde Alashkert ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk yarısını Kader Hançar’ın golüyle 1-0 önde tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. Rakip takımdan O’Rourke’nin kendi kalesine attığı golle farkı 2’ye çıkaran siyah-beyazlılar, Sevgi Çınar’ın golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Grubundaki 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayan Beşiktaş, Twente’nin ardından 2. sırada yer alarak üst tura adını yazdıramadı.