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Beşiktaş son hazırlık maçını Giresunspor ile yapacak

Beşiktaş, Antalya kampının son hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

15 Aralık 2022, Perşembe 09:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş son hazırlık maçını Giresunspor ile yapacak

Antalya'da sürdürdüğü hazırlık kampının son aşamasına gelen Beşiktaş , kampın son hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile karşılaşacak.

Gloria Sports Arena'da oynanacak karşılaşma saat 14:00'da başlayacak ve S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

İstanbul'da oynanan 2 hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 yenen, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Antalya kampında oynadığı 2 maçtan ise galibiyet ile ayrıldı. Siyah beyazlılar bu süreçte Belçika ekiplerinden Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu 1-0 mağlup etti.

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