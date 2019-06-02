Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı’yla görüşmesinin ardından transferde yol haritasını belirleyecek. İlk etapta kanat, orta saha ve stoper hattına birer takviye yapılacağı kulislerde konuşuluyor. İşte 2 Mayıs Pazar son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve tüm detaylar...

İŞTE AVCI'NIN TRANSFER LİSTESİ!

Beşiktaş'ın 3 yıllık anlaşmaya vardığı Avcı, ekibine futbolcuların sezonluk raporunu çıkarttırıyor.

Beşiktaş yönetimi ile bir araya gelen Avcı, kaleci, sol bek, stoper ve merkez orta saha pozisyonlarına takviye için talepte bulundu. Edinilen bilgiye göre Abdullah Avcı'nın transfer listesi de hazır.

Yönetimin bayram tatili sonrası transferde imzalara başlayacağı, önceliğin sözleşmesi biten oyunculardan yana olacağı gelen haberler arasında. Yerli ağırlıklı ve savaşan bir takım yaratmak isteyen Avcı, sezon öncesi kampı için de alternatifleri değerlendiriyor.

Beşiktaşlı idareciler, teknik adama Avusturya ve Polonya'da bulunan kamp merkezlerini önerirken Beşiktaş'ın Uzakdoğu'da da hazırlık maçı yapması planlanıyor. Öte yandan Beşiktaş'ın yeni sezon formaları temmuz ayının ikinci haftasında satışa çıkartılacak. (Beinsport)





TRANSFERDE AV ZAMANI!

Başakşehir’le olan sözleşmesini fesh etmesinin ardından Siyah-Beyazlılar’la anlaşan teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş’ta mesaiye erken başladı. Önceki gün tesisleri gezen tecrübeli teknik adam, transfer için de yönetimle bir araya gelecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve 2. Başkan Serdal Adalı’yla birlikte transfer için görüşecek olan Avcı, gerekli takviyeleri de yönetime bildirecek. Geçtiğimiz dönemlerde transfer komitesinin başında olan Umut Güner, bu kez transferlerin uzağında kalacak ve bu konuyu Başkan Fikret Orman ve 2. Başkan Serdal Adalı yönetecek.

VARAN 1: EDIN VISCA - Ömer Necati Albayrak

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın transfer listesinin başındaki isim Boşnak kanat oyuncusundan başkası değil... Ancak Ricardo Quaresma’nın oyun anlayışına uygun olmadığı için gönderilmesini istediği konuşulan Avcı’nın bundan dolayı ilk olarak bir kanat oyuncusu transferi talep edeceği ve bu doğrultudaki ilk isteğinin Boşnak yıldız olacağı belirtildi. Başakşehir’deki misyonunu tamamladığını düşünen Visca’nın da kariyerine Abdullah Avcı’nın başındaki Beşiktaş’ta devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.

VARAN 2: NIKOLA VLASIC

Hücum hattında çok yönlü bir isim olan Hırvat orta saha oyuncusu, Kartal’ın radarında...

Kara Kartal’ın İngiltere Premier Lig ekibi Everton’ın Hırvat hücum oyuncusu Nikola Vlasic ile ilgilendiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon Rusya Premier Lig temsilcisi CSKA Moskova’da kiralık olarak forma giyen Hırvat yıldız, bu sezon İngiliz ekibine geri döndü.

Beşiktaş, Everton’la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Abdullah Avcı’nın onay vermesi durumunda yönetim bu transferi bitirmek için harekete geçecek. Asıl mevkisi 10 numara olmasına rağmen sağ kanat, sol kanat ve zaman zaman da forvet hattında görev yapabilen 21 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon CSKA Moskova’da 31 maçta 8 gol atarken, 7 de asist yapmıştı.

VARAN 3: DUSKO TOSIC - Gökmen Özcan

Kulübü Guangzhou RF’i ikna eden Sırp stoper, kiralık olarak Beşiktaş’a dönmek için geri sayımda...

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, Domagoj Vida’nın yanına sol ayaklı bir stoper kazandırmak için çalışma başlatmıştı. Bu doğrultuda geçen sezon Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF’ye 4.5 milyon Euro’ya gönderilen Dusko Tosic ismi gündeme gelmişti.

Kulübünde fazla forma şansı bulamaması sebebiyle mutsuz olan Sırp savunmacı da geri dönüşe yeşil ışık yakmıştı. Siyah-Beyazlı formaya geri dönmek için maaş olarak büyük fedakarlık yaparak Kara Kartal’a, ‘Evet’ diyen Tosic’in, Çin kulübünü de kiralık olarak kendisini Beşiktaş’a göndermeye ikna ettiği kaydedildi. Önceki gün İstanbul’a gelen ve ardından Belgrad’a giden Tosic’in, son hazırlıklarını yapıp gelecek hafta tekrar İstanbul’a dönüp resmen Kartal olması bekleniyor.

QUARESMA'DA SON NOKTA!

Önceki gün sosyal medyadan yayımladığı mesajında "35 yaşındayım, sezonu 20 yaşında oyuncu gibi bitirdim. 14 asist ve 4 gol. Bu da yaşın sadece bir rakam olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullanan Ricardo Quaresma, sözleşmesi sona erene kadar Beşiktaş'ta olduğunu söyledi. İlerleyen yaşı ve maliyeti nedeniyle yönetimin, talibi çıkması halinde satmayı planladığı Portekizli yıldız, "Hiçbir yere gitmiyorum. Kalıp, Beşiktaş için savaşmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Quaresma'nın siyah-beyazlılarla 2020 Haziran'a kadar mukavelesi bulunuyor.

Ricardo Quaresma, lig sona ermesine rağmen henüz ülkesine dönmedi. Portekizli yıldız; eşi Daphny, çocukları ve menajeri ile birlikte Antalya'daki Titanik Mardan Palas'ta tatil yapıyor. (Sabah)

GÖKHAN TÖRE'DE SICAK GELİŞME

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, bir süredir ismi sarı kırmızılılarla anılan Gökhan Töre’nin ismi gündemden çıkarıldı.

Beşiktaş’la sözleşmesi sona eren, A Milli Takım’dan eski teknik direktörü olan Fatih Terim ile yeniden çalışmak isteyen ve bu dileğini de Terim’e ileten 27 yaşındaki oyuncuya vize çıkmadı. Yapılan değerlendirmede geçirdiği sakatlıklar ve kadro dışı bırakılması nedeniyle bu sezon Beşiktaş’ta sadece 2 lig maçında süre alan Gökhan Töre’nin transferine olumsuz yaklaşıldı. Her ne kadar bonservisi elinde olsa da Töre’nin transferinin rafa kaldırılması kararlaştırıldı. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde sadece ilk yarıdaki Antalya ve Rize maçlarında toplam 34 dakika süre bulabildi. Tecrübeli oyuncu Avrupa Ligi’nde ise 6 maçta oynadı, hatta B36 Torshavn’a karşı bir gol kaydetti. (Hürriyet)



