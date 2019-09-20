Beşiktaş son dakika haberi: Atiba Hutchinson sitem etti

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Slovakya'nın Slovan Bratislava takımına 4-2 mağlup oldu. Ev sahibi Slovan Bratislava'ya galibiyeti getiren golleri Andrez Sporar (2), Ljubicic ve Rharsalla kaydederken, Beşiktaş'ın gollerini Adem Ljajic penaltıdan ve Vasil Bozhikov kendi kalesine attı. Beşiktaş bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi gruplarına puansız başladı.

Beşiktaş'ın 36 yaşındaki futbolcusu Atiba, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Kanadalı oyuncu, ''Başlangıçta oyunu istediğimiz gibi kontrol edemedik ama ilk yarının sonuna doğru hem oyunu hem de skoru istediğimiz yere getirdi. İkinci yarı ise hatalar yaptık ve rakip oyuna ortak oldu.'' diye konuştu.

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''İşler yavaş yavaş tersine dönmeye başlayacaktır''

Ortaya karakter koymaları gerektiğini vurgulayan Kanadalı oyuncu, "Çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayıp istediğimizi alamadık. Genel konuşmam gerekirse düzeltmemiz gereken çok şey var. Kalan 5 maç durumu toparlama şansı veriyor. Kolektif ve bireysel anlamda daha iyi olmamız gereken noktalar var. Zor bir durumda olduğumuzun ve iyi bir başlangıç yapmadığımızın farkındayız. Yapmamız gereken ortaya karakter koymak. Bir sonraki maçlar başlar bu da. Taraftarımızın desteğini de alıp daha iyi oynayacağız. Kolektif anlamda daha güçlü olup birbirimiz için daha çok mücadele etmeliyiz. Büyük bir kulüp ve iyi bir takım olduğumuzun farkındayız. Daha hazır durumda olduğumuzda ve seri yakaladığımızda işler yavaş yavaş tersine dönmeye başlayacaktır." dedi.

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