Beşiktaş Sompo Sigorta: 78 - Gaziantep Basketbol: 73

Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, sahasında Gaziantep Basketbol’u 78-73 yendi. Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Sigorta, ligde 5. galibiyetini elde etti. Gaziantep Basketbol ise ligdeki 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı ve 7. yenilgisini aldı.

15 Aralık 2019, Pazar 15:17
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Beşiktaş Sompo Sigorta: 78 - Gaziantep Basketbol: 73

İki takım da karşılaşmaya iyi savunmalarla başladı. İlk 3 dakikada rakibine sayı şansı tanımayan Beşiktaş Sompo Sigorta, 5. dakikayı 10-5 önde geçti. Siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 19-14 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takım da boyalı alanı kullanarak sayılar üretti ve Beşiktaş Sompo Sigorta, 15. dakikayı 30-25 galip durumda geçti. Dış şutlarda isabet bulan siyah-beyazlılar, 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 39-27. Beşiktaş Sompo Sigorta, soyunma odasına 44-36 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe 9-0’lık seriyle başlayan Gaziantep Basketbol, 23. dakika içinde öne geçti: 44-45. Theodore’un hücumdaki etkili oyunuyla üstünlüğü tekrar eline geçiren Beşiktaş Sompo Sigorta, 28. dakikada 9 sayılık farkı yakaladı: 59-50. Siyah-beyazlılar, final periyoduna 65-57 üstün girdi.

Final periyodunda Jelovac’la boyalı alanı iyi kullanan Gaziantep Basketbol, 35. dakikada farkı 1’e indirdi: 67-66. Konuk ekip Theodore’u durdurmakta zorlandı ve Beşiktaş Sompo Sigorta sahadan 78-73 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılarda 27 sayı üreten Jordan Theodore, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Konuk ekipte ise Stevan Jelovac’ın 19 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

AA

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