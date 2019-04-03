Beşiktaş Sompo Japan'da şok! İdmana çıkmadılar...

Uzun süredir maaşlarını alamayan Beşiktaş Sompo Japan'ın oyuncuları, durumu protesto etmek için idmana çıkmadı.

03 Nisan 2019, Çarşamba 12:15 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Sompo Japan'da şok! İdmana çıkmadılar...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Japan'da bir kez daha ödeme krizi yaşandı.

Uzun süredir maaşlarını alamayan Siyah-Beyazlı takımın oyuncuları, bu durumu protesto etmek için sabah antrenmanına çıkmadı.

Beşiktaşlı basketbolcular, bu sezon Kasım ayında da maaş krizini protesto etmek için idmana çıkmamıştı.

22 haftası geride kalan ligde 11 galibiyetle 7. sırada bulunan Beşiktaş Sompo Japan, Türkiye Kupası'ndan yarı final aşamasında elenmiş, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda veda etmişti.

Gökhan German

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