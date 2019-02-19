Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Japan'ın oyuncusu Robin Benzing ameliyat oldu.
Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Beşiktaş Sompo Japan Takımımız oyuncusu Robin Benzing, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde ameliyat oldu.
Benzing, Acıbadem Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu tarafından ‘5. Parmakta kırıklı çıkığa yönelik osteosentez’ operasyonu geçirdi.
Başarılı geçen operasyon sonrası sporcumuzun 3 hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyor."