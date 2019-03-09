Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Beşiktaş Sompo Japan sakatlıkları bulunan oyuncular hakkında açıklamada bulundu.
Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Jason Rich 4 hafta parkelerden uzak kalacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız Nanterre 92 karşılaşması sırasında sakatlanan Jason Rich'in, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan kontrolleri sonrasında sağ ön kol ulna kemiğinde kırık tespit edilmiştir.
Tedavisine hemen başlanan başarılı basketbolcumuzun 4 hafta sonra parkelere dönmesi bekleniyor.
Aynı karşılaşmada sağ kol dirseğinde tendinopati oluşan Duşan Cantekin de Afyon Belediyespor karşılaşmasında kadroda yer alamayacak.
Aynı zamanda; 2.5 hafta önce ameliyat olan Robin Benzing 10 gün sonra çalışmalara başlayabilecek."