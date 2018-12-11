Beşiktaş Sompo Japan - Bayreuth maç sonucu: 74-90

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, konuk ettiği Almanya temsilcisi medi Bayreuth’a 90-74 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla gruptaki 5. mağlubiyetini yaşarken, Alman ekibi ise 4. kez sahadan galip ayrıldı.

Müsabakaya iyi başlayan medi Bayreuth, 3. dakikayı 11-2 önde geçti. Çeyrek boyunca savunmada ve hücumda ritmini bulmakta sorun yaşayan Beşiktaş Sompo Japan karşısında konuk ekip, ilk periyodu 19-13 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe tempolu giren siyah-beyazlılar, uzun oyuncularının sayılarıyla 10-2’lik seri yakalayarak 12. dakika biterken üstünlüğü yakaladı: 23-21. medi Bayreuth, hücumda üst üste boş atışlardan yararlanamayan Beşiktaş Sompo Japan karşısında 16. dakikada yeniden öne geçti: 27-28. Top kayıpları yapan Alman temsilcisi önünde Pressey, Samet Geyik ve Burak Can Yıldızlı ile skor üreten siyah-beyazlılar, soyunma odasına 37-30 üstün gitti.

İkinci yarıya Brooks ve Robertson’ın üç sayılık basketleriyle başlayan konuk ekip, 25. dakikada farkı 2 sayıya (42-40) indirdi. medi Bayreuth, hücumda temposunu kaybeden Beşiktaş Sompo Japan karşısında, Robertson’ın sayılarıyla 27. dakikada beraberliği yakaladı: 49-49. Üç sayı çizgisinin gerisinden ve serbest atışlardan sayılar bulan Alman temsilcisi, son çeyreğe 58-53 önde girdi.

Final periyoduna Pressey ve Rich’in etkili oyunuyla oldukça tempolu başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 33. dakikada eşitliği sağlayıp (65-65), 36. dakikada da 70-69 öne geçti. Maçın son bölümünde Robertson ile peş peşe 3 sayılık basketler bulan medi Bayreuth, bitime 2 dakika kala farkı 11 sayıya (72-83) çıkardı. Oyundan düşen siyah-beyazlılar karşısında farkı açan Alman ekibi, karşılaşmayı 90-74 kazandı.

FIBA Şampiyonlar Ligi | Beşiktaş Sompo Japan: 74 - medi Bayreuth: 90

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Srdan Dozai (Hırvatistan), Sasa Maricic (Sırbistan), Andrei Sharapa (Belarus)

Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 9, Gibson 2, Erkan Veyseloğlu 9, Alexander, Buva 8, Rich 17, Benzing 15, Samet Geyik 9, Burak Can Yıldızlı 2, Ömer Utku Al 3, Enes Berkay Taşkıran

medi Bayreuth: Stockton 8, Robertson 31, Hrovat 13, Brooks 13, Martin 4, Doreth, Seiferth 16, Meisner 2, Raivio 3

1. Periyot: 13-19

Devre: 37-30

3. Periyot: 53-58

Beş faulle çıkanlar: 37.26 Martin, 39.02 Brooks (medi Bayreuth)