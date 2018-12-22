Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Banvit'i konuk etti.
Akatlar'da oynanan kritik karşılaşmayı Siyah-Beyazlı takım 95-75'lik skorla kazanmayı başardı.
Ivan Buva 19 sayılık performansıyla müsabakanın en skorer ismi olurken, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Japan 7. galibiyetine ulaşırken, Banvit ise 9. kez salondan yenik ayrıldı.
Karşılaşmaya peş peşe bulduğu basketlerle başlayıp, 10-2 üstünlük yakalayan Banvit karşısında pota altını iyi kullarak oyunu dengeleyen Beşiktaş Sompo Japan, 6. dakikada 11-10 öne geçti. Etkili savunma yaparak ev sahibi ekibin arayı açmasına izin vermeyen Banvit, ilk çeyreği 20-19 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe 8-0’lık seriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 15. dakikaya 34-27 üstünlükle girdi. Hücumdaki etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlı ekip, Buva’nın turnikesi sonrası 17. dakikada farkı çift hanelere yükseltti: 38-27. Beşiktaş Sompo Japan soyunma odasına da 46-35 galip durumda gitti.
Üçüncü periyoda temposunu koruyarak başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Burak Can Yıldızlı’nın da katkısıyla skor üstünlüğünü devam ettirdi. Çeyreğin bitimine 3 dakika kala üst üste bulduğu basketlerle farkı 6 sayıya indirmeyi başaran Banvit, savunmada aynı performansı gösteremeyince, siyah-beyazlılar arayı tekrar açtı ve son çeyreğe 68-56 galip durumda girdi.
Ribauntlardaki üstünlüğünü son periyotta da devam ettiren siyah-beyazlı ekip, 6-0’lık seriyle başladığı çeyrekte farkı artırarak son 3 dakikaya 85-71 önde girdi. Dış atışlardan rahat basketler bulmaya başlayan ev sahibi ekip, son dakikaya girilirken farkı 20 sayıya (93-73) yükseltti ve karşılaşmayı 95-75 kazandı.
Beşiktaş Sompo Japan: 95 - Banvit: 75
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Serhat Büker, Polat Parlak
Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 13, Rich 14, Erkan Veyseloğlu 7, Burak Can Yıldızlı 13, Buva 19, Kenan Sipahi 3, Samet Geyik 4, Gibson 10, Benzing 10, Dusan Cantekin 2
Banvit: Ragıp Berke Atar 2, Rıdvan Öncel 5, Şehmus Hazer 12, Perez 13, Oliver 17, Metehan Akyel 2, İsmail Cem Ulusoy, Morgan 13, Shelton 8, Neal 3
1. Periyot: 19-20
Devre: 46-35
3. Periyot: 68-56