Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Darüşşafaka Tekfen’i 81-72 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Darüşşafaka Tekfen, hücumda Eric’in etkili oyunuyla kontrolü kısa sürede eline aldı. Nijeryalı oyuncu, yeşil-siyahlı ekibin 7 dakikada kaydettiği 13 sayının 11’ini atarak, takımının 13-5 üstünlük kurmasını sağladı. Beşiktaş Sompo Japan, kısa süre içinde Benzing ve Buva ile peş peşe sayılar üreterek oyuna ortak olmayı başardı ancak ilk çeyrek Darüşşafaka Tekfen’in 19-18 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci çeyreğe de hızlı başlayan Darüşşafaka Tekfen arayı açtı ve 14. dakikaya 29-22 önde girdi. Pota altından skor üretmekte güçlük yaşayan ev sahibi ekip, dış atışlardan sonuca gitti ve 7-0’lık seri yakalayarak 17. dakikada skoru dengeledi: 33-33. İlk yarının bitimine 47 saniye kala Gibson’ın üç sayılık basketiyle skor üstünlüğünü ele geçiren siyah-beyazlılar, Rich’ten gelen üç sayılık basketle soyunma odasına 42-37 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlı ekip, hızlı hücumlarla farkı açmayı başardı. Beşiktaş Sompo Japan, Pressey’in üç sayılık basketiyle 26. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 59-47. Boyalı alanda skor üretemeyen ve dış atışlarda da isabet kaydedemeyen Darüşşafaka Tekfen karşısında siyah-beyazlılar, son çeyreğe 65-52 galip durumda girdi.

Karşılaşmanın dördüncü periyodunda sert savunmasıyla dikkati çeken Darüşşafaka Tekfen, siyah-beyazlı rakibine 4 dakika boyunca sayı şansı vermezken, 10-0’lık seriyle arayı kapattı ve skoru 65-62’ye getirdi. Skor üstünlüğünü devam ettirmeye çalışan Beşiktaş Sompo Japan, son 2 dakikaya girilirken bulduğu basketlerle avantajını korudu ve karşılaşma ev sahibi ekibin 81-72 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş Sompo Japan: 81 - Darüşşafaka Tekfen: 72

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Yener Yılmaz, Zafer Yılmaz, Ali Köseoğlu

Beşiktaş Sompo Japan: Rich 5, Pressey 13, Erkan Veyseloğlu 11, Burak Can Yıldızlı 2, Buva 19, Ömer Utku Al, Benzing 14, Samet Geyik, Gibson 17

Darüşşafaka Tekfen: Brown 11, Douglas 11, Kidd 14, Eric 21, Emircan Koşut, McCallum 10, Berk Demir 5, Doğuş Özdemiroğlu, Oğuz Savaş, Sinan Sağlam

1. Periyot: 18-19

Devre: 42-37

3. Periyot: 65-52

AA