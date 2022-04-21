Larin'le yeni kontrat konusunda şu ana kadar anlaşma sağlayamayan, Kevin N'Koudou'nun ise istikrarından memnun olmayan Beşiktaş , sol ön taraf için flaş bir ismi gündemine aldı.

Siyah-beyazlılar Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen Matias Vargas'ı gözüne kestirdi. Bonservisi La Liga ekibi Espanyol'da bulunan Arjantinli yıldızın satın alma opsiyonu bulunmazken sezon sonunda takımına geri dönecek. Siyah-beyazlılar, temaslara başlarken lig bitimiyle beraber Vargas için Espanyol'la masaya oturulması bekleniyor.

ASİST KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Bu sezon sergilediği performansla beğeni toplayan 24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig 'de 31 maçta 11 asistle krallık yarışında Max Gradel ve Edin Visca ile zirveyi paylaşıyor. Tangocu, 4 de gol kaydederken toplamda 15 gollük skor katkısı verdi. ,

Espanyol ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Vargas'ın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro. 24 yaşındaki oyuncu, 2019'da Velez Sarsfield'den Espanyol'a 10.5 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. (Habertürk)