Beşiktaş, Sivasspor’a karşı galibiyet sayısında üstün

Beşiktaş ile lider Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’de bugün 28. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 27 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 9 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş’ın 37 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Sivas’ta yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı.

İç sahada rakamlar eşit

Kara Kartal’ın ev sahipliğinde Sivasspor’la oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından eşitlik bulunuyor.

Beşiktaş, 12’si İstanbul’da, biri Ankara’da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 13 lig maçında Sivasspor’u 5 kez yenerken, aynı sayıda karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında 3 müsabaka da berabere bitti.