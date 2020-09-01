Beşiktaş, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçına bu akşamçıkacak. Fenerbahçe ve Antalyaspor’un da yer aldığı “The Land Of Legends Cup” turnuvası kapsamında Kara Kartal, Sivasspor’la karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki karşılaşmadan galip gelen takım, cumartesi günü Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi olacak. Kaybeden ekip ise cuma günü üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Dolmabahçe’de oynanan maçta, iki takımın yeni transferleri de görev yapıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Sivasspor’un hocası Rıza Çalımbay, yeni sezon öncesinde oyun formasyonlarını da bu turnuvayla beraber deneme fırsatı yakaladı.

Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Sivasspor maçı, saat 21.00’de başladı Vodafone Park’ta oynanıyor. Zorlu mücadele, D Smart’taki Spor Smart ekranlarından yayınlanıyor.

Beşiktaş - Sivasspor ilk 11'ler:

Beşiktaş: Utku, Necip, Roco, Welinton, Nsakala, Dorukhan, Oğuzhan, Mensah, Lens, Nkoudou, Larin

Sivasspor: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Felix, Ninga, Erdoğan, Yatabare

İlk finalist Fenerbahçe

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında düzenlenen özel turnuvada Fraport TAV Antalyaspor’u 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerin gollerini 29, 40 ve 82. dakikalarda Mame Thiam, 63. dakikada da penaltıdan Caner Erkin kaydetti. Sarı-lacivertli takımın yeni transferlerinden Thiam, Kadıköy’de çıktığı ilk maçta hazırlık mücadelesinde "hat-trick" yaptı.

Fenerbahçe, turnuva kapsamında yarın oynanacak Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Final maçı 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00’de Ülker Stadı’nda oynanacak.