Beşiktaş Sivasspor maçına hazırlanıyor

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig ’de Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı çalışmayla başladı.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ’ın da izlediği basına kapalı idman, iki saate yakın sürdü.

Teknik direktör Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, idmanın salon bölümünde istasyonlardan oluşan parkurda denge ve kuvvet çalışması yaptı. Antrenmanın saha bölümünde stretching ve minyatür kale çalışmaları yapıldı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Siyah beyazlıalr, Spor Toto Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (23 Şubat) saat 11.00’de gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.