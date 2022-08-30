Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında Beşiktaş , Vodafone Park'ta Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor 'u konuk etti.

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçın ilk yarısında siyah beyazlılar, Muleka (2) ve Weghorst'un golleriyle 3-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında biraz daha rahat bir oyun sergileyen siyah beyazlılar, rakip kalede gol arasa da farkı daha fazla açamadı.

Sivasspor, 86. dakikada Dia Seba'nın maçın skorunu belirledi.

Kartal'ın Everton'dan bir sezonluğuna kiraladığı ve hafta içinde duyurduğu transferi Dele Alli, birkaç antrenmana çıkıp ilk 11'de şans buldu.

Yazarımız Cem Dizdar, Beşiktaş - Konyaspor maçı sonrasında bu karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.





İŞTE CEM DİZDAR'IN KÖŞE YAZISI:

Beşiktaş, ilk haftadaki Kayseri maçı dışarıda dursun, ilk devreleri hep yüksek tempoda oynamış bir takım.Dün akşam da aynısını yaptı. Rakibinin üzerine öyle tempolu yüklendi ki,Çalımbay takımı nefes alamaz haldeydi. Sivas karşı kaleyi göremeden devre 3-0 olmuştu bile. Özellikle ilk golün temposu o kadar yüksekti ki, rakip üzerinde ürkütücü olmalı. Bir diğer ayrıntı Ghezzal’ın yokluğunda Rosier’in koridor kullanımı… Oyuncu önü açılıp direkt oynadığında ikinci golde olduğu gibi hayli faydalı işler yapabiliyor. Ancak Ghezzal olduğunda ‘’meziyet’’ Rosier’in önünü tıkıyor sanki. Ya da bu ikiliyi farklı kullanacak bir düzenleme gerekiyor. Organize olma konusunda rakibinin zorluk çıkarmadığı Beşiktaş güle oynaya devreyi tamamladı. Son maçlarda olduğu gibi ikinci devre Beşiktaş’ın durağana döneceği tahmin edilebilirdi. De Souza, Atiba gibi oyuncuların yokluğunda ilk devre oyunları akışkan ve tempolu geçiyor. Onlar varsa tempo ister istemez düşüyor.

Antrenmana çıkmadan

Beşiktaş yine tek devre oynadı ve kazandı. Lakin maçta gözler kuşkusuzDele Alli’deydi. Neredeyse antrenmana çıkmadan ‘’Zorlu Türkiye Süper Ligi’nde’’ sahaya gönderilmişti oyuncu. Bir iki göründü sonra normale döndü! En azından bir hafta beklenebilir miydi? Onca antrenman yapan oyuncular ne düşündü, o ne düşündü, Valerien Ismael ne düşündü, bilinmez!.. Belki o da oynayarak form tutacak oyunculardan biridir diye düşünmüşlerdir!



