Beşiktaş , Ajax mağlubiyetinin ardından Sivasspor maçıyla yeniden Süper Lig 'e dönüyor. Siyah-beyazlılar 8. hafta maçında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Son 3 resmi maçını kazanamayan siyah-beyazlılar, galip gelerek moral bulmak istiyor. Beşiktaş'ta Sakatlıkları geçen Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira maç kadrosuna dahil edildi. Konuk ekip Sivasspor ise son haftalarda yakaladığı çıkışı deplasmanda devam ettirmek istiyor.

Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak ve 19.00'da başlayacak mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş - Sivasspor muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, N’Sakala, Souza, Kenan, Salih, Alex, Rıdvan, Batshuayi

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Felix, Hakan, Fajr, Gradel, Kayode, Henrique

Adana Demirspor'la berabere kalan Altay ve Ajax'a yenilen Beşiktaş, taraftarı önünde galip gelerek milli maçlar için lige verilecek araya moralli girmek istiyor. Siyah-beyazlı ekip, 14 puanla haftaya 4. sıra girdi.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı galip tamamlayan ve 9 puanı bulunan Demir Grup Sivasspor ise İstanbul deplasmanından kazanarak dönmenin hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş'ta 7 eksik...3 isim dönüyor

Beşiktaş'ta, zorlu mücadele öncesinde eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor.

Sakatlığı bulunan Ghezzal, N'Koudou, Mehmet Topal, Larin, Atiba, Pjanic ve Welinton ile karantina süreci devam eden Montero; Demir Grup Sivasspor'a karşı görev yapamayacak.

Takımla çalışmalara başlayan Necip Uysal, Vida ve Teixeira ise Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Demir Grup Sivasspor'da ise sakatlığı bulunan Appindangoye, mücadelede forma giyemeyecek.

Beşiktaş ile Sivasspor 31. randevuda

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, bu maçla 31. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 30 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

Siyah-beyazlı takım geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmada rakibine 3-0 üstünlük kurdu. Sivas'taki mücadele ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.

İstanbul'daki maçlarda eşitlik var

Beşiktaş, 15 kez konuk ettiği rakibine karşı zorlandı. Siyah-beyazlı ekip, 14'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 15 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 6 kez yenebildi.

Beşiktaş, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, ev sahibi olduğu maçlarda 25 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

2019-2020 ve 2018-2019'da Vodafone Park'taki iki maçta rakibine 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, geçen sezonki mücadeleyi ise 3-0 kazanmayı başardı.

Bir maç golsüz tamamlandı

Taraflar arasındaki 29 lig maçının 28'i gollü geçerken, geçen sezonun ikinci yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 7, Sivasspor ise 6 kez gol yollarında suskun kaldı.