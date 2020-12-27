Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'de son haftaların formda takımı Beşiktaş, 15. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile üç puan mücadelesi verecek. Aboubakar ve Josef de Souza gibi iki önemli eksikle sahaya çıkacak Beşiktaş rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmük istiyor. Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 25 puan topladı. Son 2 haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nü yenen Beşiktaş, zirve yarışına da ortak oldu. Demir Grup Sivasspor ise 4'er galibiyet ve yenilginin yanı sıra 5 beraberlik sonunda 17 puan topladı.

Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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İki takım arasında geride kalan 28 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 38 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon oynanan maçlarda rakibine deplasmanda 3-0, evinde 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, evinde rakibine karşı geride

Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında Demir Grup Sivasspor'un üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, 13'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 14 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 5 kez yenebildi. Siyah-beyazlı ekip, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, ev sahibi olduğu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü. Demir Grup Sivasspor, geçen sezon ve 2018-2019'da Vodafone Park'ta oynanan maçlarda Beşiktaş'a 2-1'lik skorlarla üstünlük sağladı.

Golsüz maç yok

Taraflar arasındaki 28 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

Beşiktaş, zirve yarışına da ortak oldu

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 25 puan topladı. Son 2 haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nü yenen Beşiktaş, zirve yarışına da ortak oldu. Demir Grup Sivasspor ise 4'er galibiyet ve yenilginin yanı sıra 5 beraberlik sonunda 17 puan topladı.

Evinde son 4 maçı kazandı

Evindeki lig maçlarına kötü başlayan Beşiktaş, son 4 karşılaşmayı kazanmayı bildi. Kendi sahasındaki ilk maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen siyah-beyazlı takım; Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ta 4 eksik

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunuyor. Annesinin vefatı nedeniyle yarın Kamerun'a gidecek Vincent Aboubakar, Demir Grup Sivasspor maçında görev alamayacak. Sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Josef de Souza da yarınki mücadelede oynayamayacak. Sakatlıkları henüz geçmeyen Gökhan Töre ile Adem Ljajic de takımlarını yalnız bırakacak.

Utku Yuvakuran kadroda yer alabilecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina sürecini tamamlayan kaleci Utku Yuvakuran, karşılaşma için kadroda yer alabilecek. Ersin Destanoğlu'nun Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart sonrası kalede görev alan Utku, karantina süreci nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü lig maçlarıyla Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasında forma giyememişti.

Mensah ve Vida sınırda

Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde de aynı durumu yaşarsa 16. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.