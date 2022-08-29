İlk 3 haftada 7 puan toplayan Beşiktaş , geçtiğimiz hafta arası Everton'dan Dele Alli'yi kiralayarak dikkatleri üzerine çekmişti. TD Valerien Ismael'in Alli'ye, Salih Uçan ve Gedson Fernandes'le birlikte orta saha kurgusunda yer vermesi bekleniyor... Sakatlığını atlatan Wellinton maç kadrosunda yer alacak; sakatlığını atlatıp üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Rachid Ghezzal maç saati netleşecek. Josef de Souza ve Atiba Hutchinson ise henüz iyileşmedi. Sağ bekte Valentin Rosier, sol bekte Arthur Masuaku devam edecek. Ismael'in geçen hafta her biri ayrı ayrı gol atan hücum üçlüsünü (Muleka, N'Koudou & Weghorst) de bozması beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Malmö'ye diş geçiremeyip UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasına geçemeyen, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek olan Sivasspor 'da 3 isim İstanbul kafilesinde yer almadı. Savunmadan Samba Camara ve orta alandan Isaac Cofie ile Özkan Yiğiter maç kadrosunda olmayacak. Malmö ile oynanan rövanş maçında oyuna sonradan dahil olan Clinton N'Jie ve Hakan Arslan'ın Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya çıkması şaşırtmaz. N'Jie'nin ters kanadında Max Gradel izleriz; Hakan Arslan'ın orta alandaki partnerleri Fredrik Ulvestad ve Charilaos Charisis olur. Bu sezon 6 resmi maça çıkan Yiğidolar, hiç galibiyet elde edemedi. Süper Lig 'in ilk 3 haftasını 2 puanla geçtiler.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u, Beşiktaş'la oynadığı son 4 lig maçını kazanamadı. (1 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- Sivasspor, İstanbul takımlarıyla oynadığı son 5 lig maçının 4'ünü kaybetti. (1 galibiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %66'lık kesim bu sezon oynadığı resmi maçlarda galibiyeti olmayan Sivasspor karşısında Beşiktaş'ın 3 puana ulaşacağını düşünüyor... %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.