Malatya ve Fenerbahçe yenilgilerinin ardından Gençlerbirliği’ni 4-1 yenerek araya moralli giden Beşiktaş 30 puanla 6. sırada yer aldı. Hafta içi kupa mesaisinde Erzurum deplasmanından 3-2 yenilgiyle dönen siyah beyazlılarda Victor Ruiz sarı kart cezası nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecekken, sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens de Sivasspor maçında yer alamayacak.

İlk yarının lideri Sivasspor taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı. Kendi sahasında sadece 1 maçta berabere kalarak puan kaybederlerken, 17 maçta sadece Rize ve Galatasaray karşısında mağlup oldular. Yiğidolar’da takımın öneli silahı Mert Hakan Yandaş cezası nedeniyle takımı yalnız bırakacak. Bir diğer eksik ise Fernando… Emre Kılınç ile Appindangoye ise kafilede yer alarak Rıza Çalımbay’a rahat nefes aldırdılar.

CANLI BAHİS OYNANABİLECEK MAÇ İÇİN İSTATİSTİKLER

• Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki son 6 maç2,5 Gol Üstü sonuçlandı.

• Sivasspor ligdeki son 9 maçın 8’ini kazandı.

• Beşiktaş sahasındaki son 20 maçın 19’unda yenilgi almadı.

• Sivasspor son 5 deplasman maçında en az 2 gol kaydetti.

• Sivasspor’un son 5 deplasman maçının 4’ü 3,5 Gol Üstü skorlarla bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

İddaa bülteninde Tek Maç ve Canlı Bahis oynanabilecek bu maç için Misli.com üyelerinin %23’ü ev sahibi Beşiktaş galibiyetine kuponlarında yer vermişler.

Gol bahislerinde ise, %16 ile Karşılıklı Gol Var bahsi en çok tercih edilenlerde ilk sırada yer almakta…

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY’IN TERCİHİ İSE…

İlk yarıyı zirvede tamamlayan Sivasspor gerçekten neredeyse kusursuz oynuyor. Kupa'da Erzurum karşısında vasatı aşamayan Beşiktaş'ın işi gerçekten çok zor. Rakip kaleye çok hızlı giden Sivasspor'un skora katkı yapması muhtemel. Süper Lig'in gollü maçlarından biri olabilir.



