Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenman, hücum çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.
Beşiktaş , Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (28 Ağustos) saat 17.00’de basına kapalı yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.