Beşiktaş-Sivasspor maçı (CANLI)

Valerien Ismael yönetiminde 3 maçtan 7 puan çıkaran Beşiktaş , 4. hafta maçında Sivasspor 'u ağırlıyor. 4-1'lik Karagümrük galibiyetiyle moral depolayan Kara Kartal, taraftarı önünde kazanıp seri yakalamayı ve yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan, hafta içi Avrupa Ligi'ne veda eden ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan 2 puanlı Rıza Çalımbay'lı Yiğidolar ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermeye çalışıyor.





Beşiktaş-Sivasspor maçı hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Sivasspor maçını Volkan Bayarslan yönetiyor. Bu akşam saat 21.45'te başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Beşiktaş-Sivasspor ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Saiss, Necip, Masuaku, Gedson, Salih, Nkoudou, Dele Alli, Muleka, Weghorst

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Caner, Goutas, Uğur, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke James