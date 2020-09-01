PAOK'a kaybedip Şampiyonlar Ligi defterini erken kapatan Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirip Avrupa Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanan Sivasspor hazırlık maçında kozlarını paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Bu zorlu mücadeleyi Misli.com mobil uygulamasından CANLI olarak da izleyebilirsiniz!

Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezası alması sonrası bir anda kendini Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde bulan Beşiktaş, PAOK'a kaybedip ciddi bir gelir kapısını elinin tersiyle itmiş oldu. Geçen sezona kıyasla TD Sergen Yalçın'ın takımında ciddi değişiklikler de oldu... Gökhan Gönül ve Caner Erkin sözleşmelerini yenilemedi ve Fenerbahçe'ye geri döndü. Lille yolcusu olan Burak Yılmaz'ın yeri de henüz doldurulamadı. Savunmaya Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala ile Welinton takviyeleri yapılırken, orta alana da Kayserispor'dan Bernard Mensah eklendi. Burak'ın yerine santrfor arayışı süren siyah-beyazlılar, kiralık sözleşmesi bitip takıma geri dönen Cyle Larin ile gol arayacak. Milli takımının kampına giden Domagoj Vida'nın yokluğunda stoper ikilisinin "Welinton & Roco" olması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirip Avrupa Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanan Sivasspor'da ise ciddi değişiklikler yaşandı. Kadronun önemli parçalarından Fernando Andrade ve Fatih Aksoy'un kiralık kontratları bitti. Sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe yolunu tutarken; Emre Kılınç ise Galatasaray'a gitti. TD Rıza Çalımbay, eksik olan bölgelere takviyeler de yaptırdı... Orta sahaya Kerem Atakan Kesgin ve Robin Yalçin, kanatlara Max Gradel ve Casimir Ninga, hücuma ise Jorge Felix hamleleri geldi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 7 maç "2.5 ÜST" bitti.

- Bu 7 maçın hiçbiri "berabere" bitmezken, 6'sında "karşılıklı gol" izledik.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu hazırlık karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş Kazanır" oldu! %19'luk kesim Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlı öğrencilerine güveniyor... %17'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve maçta en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.