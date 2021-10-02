Beşiktaş - Sivasspor CANLI

Beşiktaş , Ajax mağlubiyetinin ardından Sivasspor maçıyla yeniden Süper Lig 'e dönüyor. Siyah-beyazlılar 8. hafta maçında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Son 3 resmi maçını kazanamayan siyah-beyazlılar, galip gelerek moral bulmak istiyor. Konuk ekip Sivasspor ise son haftalarda yakaladığı çıkışı deplasmanda devam ettirmek istiyor. Beşiktaş-Sivasspor maçı başladı.

Maçtan önemli dakikalar

Beşiktaş-Sivasspor maçı başladı.

6. dakikada sol kanattan Gradel'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Goutas kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

Beşiktaş - Sivasspor maçı 11'leri

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef de Souza, Kenan, Oğuzhan, Can, Güven, Batshuayi.

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Azubuike, Hakan Arslan, Felix, Pedro, Max Gradel, Kayode.

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

Son haftalarda sakat, cezalı ve hasta futbolcuların çokluğunda onbir kurmakta sıkıntı yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, 4 futbolcunun geri dönüşüyle D.G. Sivasspor maçının kadrosunu daha geniş bir listeden yaptı.

Altay maçından tam 6 oyuncuyu değiştiren Yalçın, kalede bu kez Ersin'e görev verirken defans dörtlüsünü Rosier, Vida, Serdar ve Rıdvan'dan oluşturdu. Orta sahada 6 numarada Josef'den vazgeçmeyen tecrübeli teknik adam, hücum dörtlüsünü Güven, Oğuzhan, Can ve Kenan Karaman'dan kurarken, santraforda Batshuayi'yi onbire yazdı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları geçen 3 futbolcu D.G.Sivasspor maçıyla sahalara geri döndü.

Ligin 4'üncü haftasında Vodafone Park Stadı'nda oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Teixeria ve Vida 5 maç, Antalyaspor deplasmanında sakatlanan Necip Uysal ise 4 maç sonra kadroya girdi. Bu futbolculardan Vida karşılaşmaya onbirde başlarken, Teixeria ve Necip yedek yedek kaldı.

TARAFTARIN AZLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş'ta D.G. Sivasspor maçını seyretmeye gelen taraftarın azlığı dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'la oynanan maçta stadın tamamına yakınını dolduran siyah beyazlılarda, Sivasspor maçı için 5-6 bin civarında seyirci olduğu gözlendi.





Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak ve 19.00'da başlayacak mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...