Beşiktaş - Sivasspor (CANLI)

Beşiktaş, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Sivasspor karşısında. Fenerbahçe ve Antalyaspor’un da yer aldığı “The Land Of Legends Cup” turnuvası kapsamında Kara Kartal, Sivasspor’la Vodafone Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki karşılaşmadan galip gelen takım, cumartesi günü Antalyaspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi olacak. Kaybeden ekip ise cuma günü üçüncülük mücadelesine çıkacak.

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Beşiktaş - Sivasspor ilk 11'ler:

Beşiktaş: Utku, Necip, Roco, Welinton, Nsakala, Dorukhan, Oğuzhan, Mensah, Lens, Nkoudou, Larin

Sivasspor: Samassa, Goiano, Barış, Camara, Uğur, Claudemir, Hakan, Felix, Ninga, Erdoğan, Yatabare

MAÇ BAŞLADI

BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI! 3.dakikada sağ kanattan gelen orta savunmadan sekti gelişine Larin vurdu top üstten auta gitti



