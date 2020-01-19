Beşiktaş - Sivasspor beinsports 1 canlı izle

Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta maçında Beşiktaş ile Sivasspor üç puan mücadelesi veriyor. Beşiktaş, taraftarı önünde kazanıp zirveye bir adım daha yaklaşmak, Yiğido ise rakiplerinden birini saf dışı bırakmak için mücadele edecek. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

Victor Ruiz forma giyemeyecek

Süper Lig’de iki maçlık mağlubiyetin ardından Gençlerbirliği’ni yenerek devre arasına giren Siyah- Beyazlılar’da Victor Ruiz sarı kart cezası nedeniyle bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Beşiktaş’ta ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens de Sivasspor maçında yer alamayacak.

Beşiktaş’ta 5 oyuncu sınırda...

Kartal’da Demir Grup Sivasspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül, Necip Uysal ve Muhammed Elneny, bugün sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Göztepe ile deplasmanda oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

Teknik ekipten Karius’a uyarı

Siyah-Beyazlılar, ligde oynadığı son 5 maçta kalesini gole kapatamadı. Kara Kartal, söz konusu 5 karşılaşmada Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşısında kalesinde toplam 9 gol gördü. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, Karius’a performansı konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

Galibiyet sayısında Kartal üstün

Beşiktaş ile lider Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’de bugün 28. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 27 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 9 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş’ın 37 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Sivas’ta yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazanmıştı.

İç sahada rakamlar eşit

Kara Kartal’ın ev sahipliğinde Sivasspor’la oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından eşitlik bulunuyor. Beşiktaş, 12’si İstanbul’da, biri Ankara’da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 13 lig maçında Sivasspor’u 5 kez yenerken, aynı sayıda karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında 3 müsabaka da berabere bitti.

Sivas’ta 2 isim yok

Ligde bu akşam Beşiktaş’a konuk olacak Sivasspor’da bu mücadelede 2 futbolcu görev yapamayacak. Sakatlıkları bulunan; Fernando’ya ek olarak kart cezalısı olan Mert Hakan, zorlu karşılaşmada takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.