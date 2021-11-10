Beşiktaş milli arayı boş geçmiyor... Süper Lig ’e verilen milli arada Beşiktaş, Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşılaşacak. Bu karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'ın daha az forma şansı bulan oyuncular şans vermesi bekleniyor.

Beşiktaş - Shkupi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Beşiktaş ile Shkupi arasında yarın saat 14:00'te Vodafone Park'ta oynanacak hazırlık maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 4 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş henüz puan toplayamadı. Siyah-Beyazlılar Süper Lig'de 12. hafta maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, FK Shkupi müsabakasında yalnızca Doğu Tribün’e seyirci alınacağını ve biletlerin 30 TL’den satılacağını duyurdu.