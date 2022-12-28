Kartal, Süper Lig’in 16. haftasında yarın Vodafone Park’ta Adana Demirspor’u konuk edecek. Gaziantep FK deplasmanında altın değerinde iki puan bırakarak zirve yarışında yara alan siyah-beyazlı takım evindeki kritik randevuda güçlü rakibini yenip üst sıralardan kopmamaya çalışacak.









Valerien Ismael’in yerine göreve getirilen teknik patron Şenol Güneş yönetiminde çıktığı maçlarda Ümraniyespor’u 5-2 yenerken, Galatasaray ’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş son olarak Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor maçının ertelenmesi ve son 2 karşılaşmada kaybedilen 5 puan Adana Demirspor maçını siyah-beyazlı takım için adeta kader sınavı haline getirdi. 23 puanla 7. sırada bulunan Kartal, 27 puanla 3. basamakta oturan Adana Demirspor’u devirmeyi başarırsa rahat bir nefes alacak. Galibiyet halinde zirve yarışına güçlü bir şekilde tutanacak olan siyah-beyazlı takım, Adana Demirspor’la puan farkını da bire indirecek.

Skorer'de yer alan habere göre; olası puan kaybı ise Beşiktaş için her şeyi daha da zor bir hale getirecek. Siyah-beyazlılar puan kaybı halinde tribün tepkisinden de çekiniyor. Taraftarların olumsuz performans gösteren oyunculara ve yönetime yönelik protestoda bulunabileceği ifade ediliyor. Siyah-beyazlılar, Şanlıurfaspor ile geçen hafta oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında İngiliz yıldız Dele Alli’yi oyundan çıkarken ıslıklamıştı.

Josef forma bekliyor

Kartal’da Gaziantep FK deplasmanında eleştiri toplayan orta saha hattı değişiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş’in, Adana Demirspor maçında Atiba Hutchinson ve Necip Uysal’ı kulübeye çekmesi bekleniyor. Güneş’in orta sahayı bu kez Gedson Fernandes, Salih Uçan ve Josef de Souza’dan oluşturmayı planladığı öğrenildi. Salih’in Gaziantep FK maçındaki 45 dakikalık performansını beğenen siyah-beyazlı hocanın, sakatlığını büyük ölçüde atlatan Josef’i de ilk 11’de sahaya sürmeyi düşündüğü belirlendi.

Gaziantep’te 90 dakika kulübede oturan Josef’in de teknik heyetten forma beklediği ifade edildi. Adana Demirspor randevusuna kendisini özel olarak hazırlayan Brezilyalı futbolcunun büyük olasılıkla 11’de sahaya çıkacağı aktarıldı.

Geçen sezon kazanamadı

Beşiktaş, Süper Lig’in en dişli ekiplerinden Adana Demirspor’la geçen sezon oynadığı iki maçta da berabere kalmıştı. İstanbul’da 3-0 öne geçtiği karşılaşmada son dakika golüyle sahadan 3-3’lük skorla ayrılan Kartal, Adana’da oynanan müsabakayı da yine son dakikada yediği golle 1-1 bitirmişti. Bu müsabaka özellikle ikinci yarıdaki tartışmalı pozisyonlarıyla büyük bir çekişme ve gerilime sahne olmuştu.

Rosier için Monza iddiası

İtalyan medyası, Serie A ekiplerinden Monza’nın Beşiktaşlı Valentin Rosier’in peşinde olduğunu ileri sürdü.

Tuttomercato sitesinde yer alan haberde Monza’nın ara transfer döneminde 26 yaşındaki Fransız sağ beki resmen kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Kartal’daki geleceği belirsiz olan Rosier sezon başında yaptığı açıklamada, ilerleyen dönemde Fransa başta olmak üzere kariyerine farklı bir ülkede devam edebileceğini söylemişti.





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Taktik program

Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana ısınma koşusu ve 5’e 2 pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra taktik ağırlıklı çalışmalar üzerinde duran futbolular, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Beşiktaş bugün saat 16.00’da yapacağı son çalışmayla Adana Demirspor mesaisini tamamlayarak kampa girecek.