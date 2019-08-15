Beşiktaş sezona iyi başlıyor

Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 17 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak Beşiktaş, lig tarihindeki açılış karşılaşmalarında 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Siyah-beyazlı takım lig tarihinde deplasmanda çıktığı 30 açılış maçında ise 10 galibiyet, 14 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

Son 6 sezonda kazandı

Siyah-beyazlı ekip, son 6 sezondaki açılış maçlarını kazanmasını bildi.

Geçen sezon Akhisarspor'u evinde 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'de İstanbul'da Antalyaspor'u 2-0, 2016-2017'de evinde Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 5-2 ve 1-0 yendi. 2013-2014'ün açılış maçında Trabzonspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla geçti.

Sadece 8 maçta gol atamadı

Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 53'ünde gol atan Beşiktaş, buna karşın sadece 8 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı.

Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 25 maçta gol yemezken, 36 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.

Açılış maçlarında en farklı galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, buna karşın ilk haftalarda en farklı yenilgiyi 2-0 ile yaşadı.

35 sezondur golsüz açılış yok

1983-1984'te Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak lige başlayan Beşiktaş'ın, daha sonraki 35 sezonda başlangıç maçları golsüz bitmedi.

Sezona başlangıç karşılaşmalarında toplam 110 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 44 gol gördü.

Süper Lig'de en fazla Fenerbahçe ile karşılaştı

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile lig tarihinde 126 kez karşı karşıya geldi.

Lig tarihindeki en çok galibiyeti MKE Ankaragücü'nü 68 mağlup ederek alan Beşiktaş, en fazla yenilgiyi ise (46) Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Süper Lig'de en çok golü (188) MKE Ankaragücü'ne atan siyah-beyazlılar, kalesini en çok (153) Galatasaray'a kapatamadı.

Ligin yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep ile tarihinde ilk kez bu sezon karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında yenilgi yüzü görmedi.

(AA)