Beşiktaş - Serik Belediyespor iddaa oranları

Geçtiğimiz hafta sonu derbi maçta Galatasaray 'a 2-1 kaybeden Beşiktaş , tam 6 ismini de sakatlığa kurban verdi. Maç günü Arthur Masuaku'nun sakatlığı duyuruldu; Fransız asılı Demokratik Kongolu sol bek derbiye çıkamadı. Maçta Valentin Rosier ve Umut Meraş sakatlandı. Maçtan sonraki gün Rachid Ghezzal'in ameliyat olduğu ve Josef de Souza ile Berkay Vardar'ın sakat oldukları açıklandı. Tüm bu sakatların ışığında, TD Şenol Güneş'in TFF 2. Lig ekibi Serik Belediyespor karşısında ligde tercih edilmeyen isimlere yer vermesi bekleniyor. Stoperde "Welinton & Emrecan Uzunhan" ikilisini görebiliriz. Orta alanda Kerem Atakan Kesgin ve Atiba Hutchinson forma giyebilir. Derbide yedek bekleyen Dele Alli'nin de ilk 11'de maça başlaması şaşırtmaz.

BEŞİKTAŞ - SERİK BELEDİYESPOR MAÇI İDDAA ORANLARI!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor'u, 2018/19 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor'la finale kadar yürüyen Cem Kavçak yönetiyor. 2017/18'de Okan Buruk yönetiminde şampiyon olan Akhisarspor, Safet Susic ve Cihat Arslan'la hem ligde hem de Avrupa'da istediği başarıyı yakalayamamıştı. Koltuğa Kavçak geçtikten sonra kupada finale kadar gitmişlerdi ancak sezon sonunda Süper Lig'e de veda etmişlerdi. Kavçak yönetimindeki Serik'te eldivenler Trabzonspor çıkışlı İbrahim Demir'e emanet. Stoperde Beşiktaş'tan kiralanan Erdoğan Kaya, orta sahada Antalyaspor'la Süper Lig tecrübesi yaşamış Sergen Yatağan forma giyiyor. Bir dönem Antalyaspor forması giyen, sezon başında Bodrumspor'dan kiralık olarak gelen Harun Kavaklıdere orta alanda (sağ kanat) dikkati çeken bir diğer isim... Fransa çıkışlı "10 numara" Sebahattin Usta ve Süper Lig görmüş tecrübeli forvet Üstün Bilgi ile gol arayacaklar.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı son 2 maçta 11 gol izledik. Siyah-beyazlılar bu sezon Vodafona Park'ta oynadığı 7 maçın sadece 2'sinde kalesini gole kapatabildi.

- Serik Belediyespor'un kupanın önceki turlarında oynadığı 2 maçta atılan tüm goller ikinci yarıda geldi.

- Maçın hakemi Turgut Doman kariyerinde 8 kez Türkiye Kupası'nda düdük çaldı; 1 kez çift sarıdan kırmızı kartına hükmetti, 3 kez beyaz noktayı gösterdi. İki takımın da bugüne kadar hiçbir maçını yönetmedi.