Beşiktaş seri başlatmak istiyor! İlk hedef Alanya

Siyah-Beyazlılar’ın, 12. haftada aldıkları 2-1’lik Trabzonspor mağlubiyeti sonrasında zirveyle olan puan farkı 10’a yükselmişti. Milli arayı toparlanma şansı olarak gören teknik direktör Sergen Yalçın, bir yandan takımını hazırlarken diğer yandan çıkış programı üzerinde duruyor.

Kondisyon ve güç anlamında eksikleri bulunan takımını bu 2 konuda geliştirmeye yönelik bir program uygulayan Yalçın, ek olarak sakatlığı bulunan isimlerin de takıma bu sürede dönmesiyle Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte yeni bir seriye başlamayı hedefliyor. Tedavileri süren Can Bozdoğan ve Michy Batshuayi’nin Alanya maçına yüzde 100 hazır olarak çıkması planlanıyor,

Daha az seyahat avantajı

Süper Lig ’de 13. haftada Alanyaspor’la deplasmanda oynayacakları karşılaşma sonrasında çıkacakları 5 müsabakayı da İstanbul’da yapacak olan Kara Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın, bu periyottan 18 puanla çıkmayı hedefliyor. Zirve yarışına tekrar dahil olabilmek için seri galibiyetlere ihtiyacı bulunan Sergen Yalçın, İstanbul’da oynayacakları maçların fazla olması ve Kasım ayı içerisinde daha az seyahat edecek olmalarını avantaja çevirmeyi planlıyor.







