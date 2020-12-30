Son haftaların formda takımı Beşiktaş, önemli bir çıkışa imza attı. Teknik direktör Sergen Yalçın, 2020 yılının en çok puan toplayan teknik adamı oldu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş’ın başında ilk maçına 1 Şubat 2020 tarihinde Rizespor deplasmanında çıkan Yalçın, Siyah-Beyazlı ekiple 2020 yılı boyunca toplam 29 lig karşılaşmasında boy gösterdi ve 60 puan topladı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Yeni Malatyaspor’un başında geçiren ve ligin ikinci yarısı başlamadan görevinden ayrılan Yalçın, 2020 yılında yalnızca Beşiktaş’ın başında lig maçına çıktı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, geçen sezon Siyah-Beyazlılar’la 15 maçta; 10 galibiyet, 3 yenilgi, 2 beraberlik elde etti. Kartal’ın başarılı hocası bu sezon ise 14 müsabakayı; 9 galibiyet 4 yenilgi ve 1 beraberlikle tamamladı.

Tutuk başladı sonradan açıldı

Sezon başında Portekiz Ligi ekiplerinden Porto’dan bu kez bonservisiyle takıma kazandırılan Vincent Aboubakar, Kara Kartal’daki ikinci macerasına tutuk başlasa da sonrasında muhteşem bir görüntü sergiledi. Kamerunlu golcü, 11 maçta attığı 8 golle krallık yarışında zirveye çıktı. Annesinin vefat etmesi sebebiyle önceki günkü Sivasspor karşılaşmasında görev yapamayan başarılı futbolcu, bu duruma rağmen yarışta zirveyi kaptırmadı. Aboubakar, 1 hafta ülkesinde kalacağı için pazar günkü Kayserispor maçını da kaçıracak.

Kolay adapte oldu takımı coşturdu

Kara Kartal’ın transfer döneminin son gününde İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den kiraladığı Rachid Ghezzal, kısa sürede takıma adapte olmayı başardı. Ekipte Fransızca konuşan isimlerin fazla olması sebebiyle uyum sürecini hızlı tamamlayan Cezayirli kanat oyuncusu, 10 Süper Lig maçında yaptığı 6 asistle bu alanda tüm rakiplerini geride bıraktı. Başarılı futbolcu, 2020 yılını asist krallığı yarışında zirvede tamamladı.







