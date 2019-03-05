Süper Lig'de şampiyonluk şansını ince ihtimallere bırakan Beşiktaş rotayı yeni teknik direktöre çevirdi. Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle gelecek sezon için hoca adaylarını masaya yatıran yönetim Alanyaspor'da çok büyük bir çıkış yakalayan Sergen Yalçın'ı listenin ilk sırasına aldı.

TÜM GÖZLER ÜZERİNDE OLACAK

Sergen Yalçın'ın bugüne kadar çalıştırdığı ekiplerde iyi başlayıp sonunu getirememesi kafalarda soru işareti yaratmasına rağmen yine de yönetimin Sergen Yalçın'ı sezon sonuna kadar izleyeceği öğrenildi.

HER ŞEY PERFORMANSINA BAĞLI

Yalçın'ın Alanyaspor'da sezon sonuna kadar göstereceği performans yönetimin son kararında belirleyici etken olacak. Yalçın başarısını sürdürürse yönetim takımın başına getirecek. (Takvim)