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Beşiktaş Sergen Yalçın ile 10 yıl sonra finalde

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir'i uzatmada 3-2 yendi ve finale kaldı. Beşiktaş böylece 10 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldı

16 Mart 2021, Salı 23:23 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Sergen Yalçın ile 10 yıl sonra finalde

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir'i uzatmada 3-2 yendi ve finale kaldı. Beşiktaş böylece 10 yıl sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldı. Beşiktaş en son 2010-11 sezonunda kupada finale kalmış ve Başakşehir'e karşı o zamanki adıyla İ.B.Belediyespor'a karşı penaltı vuruşları sonucu üstünlük sağlamıştı

Süper Lig'de lider konumda bulunan Sergen Yalçın'ın ekibi, hem lig hem de kupa şampiyonluğu şansına sahip. Beşiktaş adına duble olarak adlandırılan bu başarıyı en son 2008-09 sezonunda Mustafa Denizli gerçekleştirmişti.


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Beşiktaş'ın bu sezon Ziraat Türkiye Kupası performansı

5.tur / Beşiktaş 3-1 Tarsus İY

Son 16 turu / Beşiktaş 1-0 Ç.Rizespor

Çeyrek Final / Konyaspor 1-1 (2-3 pen) Beşiktaş

Yarı Final / Beşiktaş 3-2 (uzt.) Başakşehir



https://www.instagram.com/p/CMfkTVJsjcM/?igshid=wp6fk0r2mzdo


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